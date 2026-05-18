Россия и Китай расширили транспортно-логистическое сотрудничество

Объем взаимного товарооборота между Россией и Китаем в 2025 году увеличился до 47 миллионов тонн, доставленных сухопутными путями через общую границу. С таким заявлением выступил заместитель министра транспорта России Валентин Иванов на заседании межправительственной комиссии в Харбине.

«Показатели растут: товарооборот за прошлый год вырос на 3% и достиг 47 миллионов тонн. Поток транспорта через пункты пропуска превысил 790 тысяч единиц — рост более чем на 20%», — привела заявление Иванова пресс-служба министерства.

Также идет развитие приграничной инфраструктуры: обновили переход Кани-Курган, почти готовы объекты в Краскино и Пограничном. Реконструкцию в том числе реализуют по национальному проекту «Эффективная транспортная система».

По задумке, в 2026-м обустроят инфраструктуру для пешеходного перехода Благовещенск-1 — Хэйхэ, где запустят первую канатку через границу для пассажиров. До 2030-го запланирована модернизация еще восьми пунктов пропуска.

В 2024–2025 годах объем автомобильных перевозок значительно вырос, превысив шесть миллионов тонн.

За 2025 год российские компании получили свыше 217 тысяч разрешений — прирост на 46%. Кроме того, расширены визовые условия для шоферов и перечень опасных грузов.

Ранее Юрий Трутнев заявил, что России и Китаю нужно продолжить обмен технологиями. По его словам, они создают возможности для развития стран в современном мире.