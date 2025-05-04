Россия и Китай будут продвигать правильный взгляд на историю ВОВ

Москва и Пекин решительно отстаивают правильное видение истории Второй мировой войны. Об этом заявил МИД КНР, комментируя предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин достигли консенсуса о том, что они будут совместно хранить историю, беречь память павших героев, продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, отстаивать результаты победы во ней и послевоенный международный порядок, а также защищать международную справедливость», — цитирует его ТАСС.

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что важный консенсус между лидерами двух стран укрепит политическое взаимопонимание между Китаем и Россией, расширит рамки стратегического партнерства и будет способствовать развитию практического сотрудничества во всех сферах.

Председатель КНР Си Цзиньпин приедет в Россию с официальным визитом с 7 по 10 мая. В эти дни он примет участие в мероприятиях к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На встрече с президентом России Владимиром Путиным Си Цзиньпин обсудит ключевые моменты стратегического партнерства, а также важные вопросы мировой и региональной политики.