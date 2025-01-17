Россия и Иран заключили договор о стратегическом партнерстве

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан во время переговоров в Москве подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Этот по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего евразийского региона», — сказал Путин.

Согласно документу, двусторонние отношения стран выходят на новый уровень. В соглашении зафиксировали правовые рамки, в которых партнерство России и Ирана будут развивать в долгосрочной перспективе.

Глава государства напомнил, что в основе российско-иранских отношений лежат принципы равноправия, уважения, учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки, которые воплощаются в конкретных делах.

Новый документ заменит действующий сейчас договор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном. Работу над договором начали в 2022 года, в июне прошлого года стороны согласовали его текст.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Москву 17 января, где провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу.