Россия и Иран подпишут новый межгосударственный договор

Процедуры для подготовки подписания нового базового межгосударственного договора между Россией и Ираном близки к завершению. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с секретарем Высшего совета национальной безопасности республики Али Акбаром Ахмадианом.

Он подчеркнул, что вместе с коллегой готов к увеличению взаимодействия по линии Совбеза по практической реализации договоренностей между странами, заключенных на высшем уровне.

«Рассчитываем на скорое заключение нового базового межгосударственного договора. Завершаем внутригосударственные процедуры, необходимые для подготовки документов к подписанию президентами России и Ирана», — привел заявление Шойгу «Интерфакс».

Секретарь Совбеза России отметил, что вступление Ирана в БРИКС раскрыло дополнительные возможности для усиления взаимодействия между государствами — членами объединения для создания единой системы безопасности и нового многополярного мира.

Подводя итог встречи, Шойгу заявил, что основное развитие поднятые в ходе беседы вопросы получат в ходе пленарного заседания, которое пройдет 11 сентября.

Это вторая встреча Сергея Шойгу и Али Акбара Ахмадиана. До этого они виделись в начале августа в Тегеране во время плановой рабочей поездки секретаря Совбеза. Тогда главными вопросами встречи стало усиление сотрудничества между странами, а также укрепление контактов по безопасности и торговле.