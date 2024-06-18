Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение МИД России <…> о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Корейской Народно-Демократической Республикой», — следует из текста распоряжения.

Там же оговаривается разрешение для российского МИД по внесению изменений в проект во время переговоров о подписании этого договора.

Также в документе указано, что договор о стратегическом партнерстве целесообразно подписать на высшем уровне.

Во вторник, 18 июня, стартует визит Путина в КНДР. Он продлится два дня. Президент посетит страну по приглашению Ким Чен Ына.

Это уже второй визит российского лидера в Северную Корею за историю двусторонних отношений государств. Первый состоялся в 2000 году.

Условия IT-ипотеки изменят до конца года. Кто сохранит право на льготный кредит

Уровень Большого Брата. ChatGPT послужит АНБ

Многоэтажку в Протвине атаковали мыши и тараканы из замусоренной квартиры

Отравления безответственностью. Вспышка ботулизма показала необходимость проверок

Фейк: Минпромторг приостановил выдачу субсидий радиоэлектронным предприятиям

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте