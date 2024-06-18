Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о договоре по стратегическому партнерству с КНДР. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Принять предложение МИД России <…> о подписании Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Корейской Народно-Демократической Республикой», — следует из текста распоряжения.

Там же оговаривается разрешение для российского МИД по внесению изменений в проект во время переговоров о подписании этого договора.

Также в документе указано, что договор о стратегическом партнерстве целесообразно подписать на высшем уровне.