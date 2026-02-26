«Твои слова — да Богу в уши». Лукашенко пошутил про обращение «господин президент»
Глава Белоруссии Александр Лукашенко пошутил про обращение в свой адрес «господин президент». Его слова привело РИА «Новости».
Белорусский лидер прибыл в Большой Кремлевский дворец на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Встречавший его комендант Сергей Удовенко поприветствовал Лукашенко словами «господин президент».
«Хорошо бы твои слова — да Богу в уши. Может, господином когда-то и стану», — ответил глава республики.
Ранее в Кремле сообщили, что президенты Белоруссии и России примут участие в заседании Высшего Госсовета Союзного государства. Лидеры обсудят ключевые вопросы дальнейшей интеграции.