Вхождение Белоруссии в состав Российской Федерации «невозможно и нереализуемо». Об этом в интервью «Известиям» заявил президент Александр Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что так вопросы ставить нельзя.

«Вы поменьше, мы побольше, а у нас экономика такая, сякая. Мы вам будем помогать и дальше вступайте в состав России. <…> Это невозможно и нереализуемо», — заявил он.

Белорусский лидер добавил, что у него хорошие отношения с российским коллегой Владимиром Путиным. По его словам, у них «масса переговоров, контактов, личных и прочих», но никогда не стоят вопрос о вхождении республики в состав РФ. При этом Лукашенко отметил, что в высоких кругах России есть людей, которым неймется в этом вопросе.

Он добавил, что в рамках Союзного государства Россия и Белоруссия могут выстроить отношения, которые «будут теснее и крепче, чем в унитарном государстве».

Ранее Лукашенко заявил, что Путин никогда не ставил задачи по завоеванию Украины.