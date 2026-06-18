Россия и АСЕАН приняли план стратегического партнерства до 2030 года

Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии приняли комплексный план действий по реализации стратегического партнерства на 2026–2030 годы. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам саммита в Казани.

Стороны договорились расширять торговлю, инвестиции и взаимодействие в нефтегазовой сфере, включая поставки сжиженного природного газа и электроэнергии. Также страны намерены наращивать сотрудничество в области энергоперехода, развивая партнерство в сфере возобновляемых источников энергии, природного газа и СПГ.

«Наши сферы сотрудничества в торговле развиваются. Нам необходимо действовать более амбициозно и решительно для того, чтобы обеспечивать торговлю, экономические потоки, расширять бизнес-сообщество», — сказал президент Филиппин Фердинанд Маркос.

По словам российского лидера Владимира Путина, АСЕАН выдержала испытания временем и сохранила высокий статус в границах Азиатско-Тихоокеанского региона.