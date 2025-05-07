Россия и Абхазия сформируют общее оборонное пространство

У России и Абхазии будет общее пространство обороны. О его формировании заявил министр обороны Андрей Белоусов по итогам переговоров с главой абхазского ведомства Владимиром Ануа.

«В рамках договора о союзничестве и стратегическом партнерстве формируем общее пространство обороны», — подчеркнул он.

Белоусов назвал республику надежным союзником России в Закавказье. Он также указал на важную роль, которую играет седьмая российская военная база в Абхазии в обеспечении региональной безопасности. Министр добавил, что особое внимание там уделяют не только повышению ее боевых возможностей, но и всестороннему обеспечению военных и их семей.

«Оказываем Абхазии всестороннее содействие в совершенствовании национальных вооруженных сил и подготовке военных кадров», — сказал Белоусов.

Министр напомнил, что в российских военных вузах бесплатно учатся 200 военнослужащих республики. Двустороннее взаимодействие, по его словам, будут развивать и дальше.