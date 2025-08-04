Россия готова усилить сотрудничество с Глобальным Югом и странами БРИКС, чтобы противостоять незаконному санкционному давлению США. Такое заявление сделала официальный представитель МИД Мария Захарова, сообщило РИА «Новости» .

«Санкции и ограничения — это достойная сожаления реальность сегодняшнего исторического этапа, которая затрагивает весь мир», — подчеркнула Захарова.

По словам дипломата, Соединенные Штаты не могут принять утрату своего доминирующего положения в новом многополярном мире, они продолжают неоколониальную политику, чтобы сохранить влияние. Для этого США используют политическое давление на страны, которые отказываются следовать их курсу на международной арене.

Ранее Захарова заявила, что канадские санкции против России основаны на ложном утверждении о нелегитимности референдумов в новых регионах. Однако, если убрать этот «тезис», от аргументации не останется и следа.