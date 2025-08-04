Канадские санкции против России основаны на ложном утверждении о том, что референдумы в новых регионах были нелегитимными. Но без этого «аргумента» вся логика рухнет. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале .

Дипломат напомнила о том, что недавно бывший премьер Канады Джастин Трюдо называл «фиктивными» референдумы в новых субъектах России. Но теперь у Канады будет повод показать, как надо их проводить.

«Настал тот час, когда бумеранг, запущенный Оттавой, попал в гущу кленовых листьев», — написала Захарова.

Премьер-министр канадской провинции Альберта Даниэль Смит и министр юстиции региона Микки Эммери обратились к избирательной комиссии с требованием устранить препятствия для проведения референдума о независимости от Канады.

Опросы показывают, что каждый третий житель Манитобы не видит своего будущего в составе Канады. Шесть из десяти опрошенных считают, что жители западных провинций имеют право быть недовольными федеральным правительством, которое не дает высказаться о желании автономии.

Особенно много сторонников отделения от Канады в Саскачеване, не говоря уже о Квебеке, отметила дипломат.

Причины возможного отделения канадских провинций от центра очевидны: все больше людей не хотят жить в стране, где узаконено употребление наркотиков, где традиционные виды спорта вытесняются соревнованиями с участием людей нетрадиционной ориентации*, активно продвигается идея самоубийств среди пожилых.

«Следующее десятилетие, возможно, будет решающим для Оттавы, загнавшей население страны в самый глубокий кризис ценностей и идентичности в истории. И, может быть, последним для Канады в том виде, в каком мы ее знаем», — подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова оценила торговую сделку между ЕС и США. Дипломат отметила, что Евросоюз мог бы избежать тяжелого удара от торгово-экономического договора с США, если бы стабильно получал российский газ.

*Движение, признанное экстремистским и запрещенное в России.