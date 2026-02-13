Россия остается единственной страной, выделившей на помощь сектору Газа один миллиард долларов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Здесь важно, что Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить один миллиард долларов на помощь Палестине. И это важно не забывать», — привело его слова РИА «Новости».

Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, сможет ли Белоруссия представлять интересы Москвы как партнера в так называемом Совете мира.

Ранее стало известно, что российские представители не примут участия в первом заседании Совета мира, создание которого инициировал американский лидер Дональд Трамп. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также не поедет на мероприятие, интересы его страны представит глава МИД республики Максим Рыженков.