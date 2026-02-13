Россия единственная выделила Газе огромную сумму денег
Песков: Россия единственная выделила Газе миллиард долларов
Россия остается единственной страной, выделившей на помощь сектору Газа один миллиард долларов. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь важно, что Россия остается единственной страной в мире, которая приняла решение выделить один миллиард долларов на помощь Палестине. И это важно не забывать», — привело его слова РИА «Новости».
Таким образом пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, сможет ли Белоруссия представлять интересы Москвы как партнера в так называемом Совете мира.
Ранее стало известно, что российские представители не примут участия в первом заседании Совета мира, создание которого инициировал американский лидер Дональд Трамп. Президент Белоруссии Александр Лукашенко также не поедет на мероприятие, интересы его страны представит глава МИД республики Максим Рыженков.