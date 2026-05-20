Россия достигнет целей спецоперации в любых обстоятельствах, минимизировав при этом ущерб в районах с русскоговорящим населением. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

«Президент России Владимир Владимирович Путин не раз говорил, что мы не применяем те средства, которые могли бы применять, потому что не хотим наносить чрезмерный ущерб территориям, где живут по большому счету наши люди, которых пытаются подавить нацисты», — подчеркнул дипломат.

Он отметил, что на Украине сейчас восстанавливается историческая справедливость. Запад уже взрастил в соседней республике новый нацистский режим в лице Киева. На Украине законодательно запретили и русский язык, и православную веру, причем такого нет больше ни в одной стране мира.

По словам Лаврова, Россия несмотря ни на что всегда открыта к переговорам. Вот только поведение президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров говорит об обратном, они становятся лишь более наглыми и агрессивными.

Лавров подчеркнул что Россия последовательно решает задачи СВО. Он также напомнил, что с начала года российские военнослужащие освободили 80 населенных пунктов, в том числе 35 в марте и апреле. И этот процесс продолжается.