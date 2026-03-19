Россия доставила в пострадавший от наводнения Мозамбик 29 тонн гумпомощи

Спецборт МЧС доставил в Мозамбик 29 тонн помощи для пострадавших от наводнения

Транспортный самолет Ил-76 МЧС России доставил в Мозамбик около 29 тонн гуманитарной помощи для жителей, пострадавших от наводнения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Гуманитарную миссию организовали по поручению президента России Владимира Путина и правительства, а также в соответствии с распоряжением главы МЧС Александра Куренкова.

На борту спецрейса в африканскую страну доставили продукты, предметы первой необходимости, палатки и одеяла. Груз передали в регион, наиболее пострадавший от стихийного бедствия.

Правительства России и Мозамбика ведут согласование соглашения о взаимной отмене виз для граждан двух стран. Однако, по мнению исполнительного директора «Альянса туристических агентств» Наталии Осиповой, это направление не станет массовым среди российских туристов.