Мир 05 мая 2024, 23:19 Россия доставила в Нигер военную технику — СМИ Sahel: Россия поставила гумпомощь и военную технику в Нигер РИА «Новости»

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Из России в Нигер доставили военную технику и гуманитарную помощь на грузовых самолетах. Об этом заявило государственное телевидение страны Tele Sahel.

Телеканал выпустил сюжет, в котором утверждается, что менее чем за месяц Россия отправила в Нигер два грузовых самолета. В них перевозили военную технику и гуманитарный груз. По информации телеканала, в Ниамей также прилетело несколько инструкторов.

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В столице Нигера ранее на 15 круговых развязках подняли флаги Российской Федерации в знак дружбы между народами. Это придало Ниамее «эстетический и символический» оттенок, заявил источник в администрации столицы.

Днем позже российские войска вошли на территорию военной базы 101, где находятся американские солдаты. Американская сторона дала понять Нигеру, что военные США не могут находиться на базе вместе с солдатами из России.