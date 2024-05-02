В столице Нигера подняли российские флаги | 360°

Мир 02 мая 2024, 04:15 В столице Нигера подняли российские флаги В столице Нигера Ниамее на 15 кольцевых развязках подняли российские флаги Freepik

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В Ниамее, столице Нигера, на 15 круговых развязках подняли флаги Российской Федерации. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в городской администрации.

Помимо российского, на развязках установили флаги Нигера, Мали и Буркина-Фасо. Это придало Ниамее «эстетический и символический» оттенок, заявил источник.

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«Цель этой инициативы — отметить узы дружбы и сотрудничества между этими странами», — подчеркнул собеседник агентства.

Нигер вместе с Мали и Буркина-Фасо входят в Альянс государств Сахеля. Флаг России, поднятый рядом с другими означает растущие дипломатические отношения между странами.

В середине апреля в Нигер приехали 100 российских специалистов для обучения армии противодействию терроризму и работе с системой ПВО. Вместе с экспертами в африканскую страну прибыли российские медики.