Лавров допустил последствия для стран ОДКБ от кризиса на Ближнем Востоке

Последствия ближневосточного кризиса могут затронуть страны ОДКБ. Как сообщил ТАСС , с таким заявлением на заседании Совета Парламентской Ассамблеи организации выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он подчеркнул, что речь идет не только об агрессии США против Ирана, но и о расширении военных действий Израиля против Ливана и Сирии, а также о радикальном отказе Тель-Авива от создания палестинского государства.

Лавров добавил, что опасения по поводу последствий кризиса высказали участники Международного дипломатического форума в Анталье.

«В этом мероприятии звучала очень серьезная тревога не только последствиями кризиса вокруг Персидского залива для стран Аравийского полуострова, но и на Каспии, на Южном Кавказе и в Центральной Азии», — перечислил глава российского МИД.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что также усилились вызовы безопасности со стороны Европы, что требует от ОДКБ дополнительных усилий.

Ранее генсекретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что любой инцидент на Балтике может спровоцировать международный кризис. Аналитики ОДКБ продолжают внимательно следить за ситуацией в Балтийском регионе.