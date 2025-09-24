Несмотря на санкции Запада, российская экономика демонстрирует хорошие результаты. Об том заявил британский геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran .

«Журнал Economist опубликовал сегодня статью о состоянии российской экономики. <…> Они понимают, что Россия не находится на грани краха или чего-то близкого к этому», — отметил он.

Меркурис также указал на рост реальной заработной платы, что идет вразрез с утверждениями глава Европейской комиссии Урсулй фон дер Ляйен, отрицающей ситуацию в России, где повышается уровень жизни.

При этом, как подчеркнул аналитик, на дипломатическом поприще российские власти всегда демонстрировали стойкость перед рестрикциями.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз планирует полностью прекратить закупку энергоресурсов у России к 2027 году.