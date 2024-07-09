Россия асимметрично ответит на санкции Черногории против СМИ

Запрет на вещание ряда российских СМИ в Черногории стал враждебным актом неприкрытой цензуры, и он не останется без ответа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Речь идет о рестрикциях в отношении 20 отечественных медиаоператоров, в том числе Первом канале, «России 1», RT, «Спутнике», НТВ, РЕН ТВ и других.

«Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры», — подчеркнула дипломат.

По ее словам, цель этого решения — придать видимость законности грубейшим нарушениям свободы средств массовой информации. Кроме того, «выслуживаясь перед Брюсселем» и лишая собственных граждан права на доступ к информации, власти Черногории таким образом попытались сделать еще один шаг, чтобы добиться прогресса на пути вступления в Евросоюз. При этом их не волнует, что они следуют русофобской трансатлантической повестке и подрывают демократические основы страны.

«Эти недружественные действия не останутся без асимметричного ответа», — предупредила Захарова.

Ранее она сравнила блокировку в Черногории российских СМИ с демонстрацией национализма.