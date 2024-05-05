Россия «асимметрично» ответит на враждебные действия Прибалтики | 360°

Мир 05 мая 2024, 08:58 Россия «асимметрично» ответит на враждебные действия Прибалтики Захарова: РФ ответит асимметричными мерами на враждебные действия Прибалтики Unsplash

Читать 360 в

Россия ответит на враждебные действия со стороны Прибалтики мерами, которые в первую очередь затронут экономическую и транзитную сферы. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На враждебные действия прибалтов будем реагировать также асимметричными мерами, прежде всего — в экономической и транзитной сферах», — подчеркнула она.

Реклама

По словам дипломата, уже принятые Россией ответные шаги, в том числе переориентация грузопотоков на северо-западные порты РФ, негативно повлияли на экономику Прибалтики.

Страна продолжит применять «дипломатические меры воздействия», при этом полный разрыв дипотношений Захарова считает крайне нежелательным. Причина в том, что в Прибалтике живут сотни тысяч соотечественников, которые в таком случае останутся «один на один с полицейским произволом», пояснила представитель МИД.

Ранее СМИ писали, что в прибалтийских странах появляется все больше могил наемников, сражавшихся в зоне СВО на стороне ВСУ, однако это предпочитают замалчивать.