России пять раз высокомерно отказали в выступлениях на Форуме ОБСЕ

Председательство Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности пять раз отказалось приглашать высокопоставленных докладчиков из России, которые могут изложить позицию страны. Об этом РИА «Новости» заявила и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

Она назвала ситуацию на ФСОБ в этом году «крайне нестабильной», и объяснила, что в организации ущемляли российские интересы.

«Мы получили пять высокомерных отказов на приглашение российских высокопоставленных докладчиков для изложения нашей позиции на Форуме», — объяснила Жданова.

Зимой председательствовал Кипр, а весной и летом — Хорватия, отметила дипломат. По ее словам, студентам из России запретили подключиться к заседаниям в качестве слушателей, хотя такой возможностью пользуются другие страны.

В результате российская делегация не присоединилась к консенсусу о проведении трети пленарных заседаний в летнем триместре. Жданова добавила, что дипломаты не могут нормально работать в условиях ущемления интересов государства.

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что Россия готова к нормализации положения дел на Форуме ОБСЕ. В этом вопросе мяч находится на стороне Запада, заключил он.