Гаврилов заявил, что Европа начала думать о своем будущем

Гаврилов: последние события говорят о том, что Европа думает о будущем

Последние события показали, что Европа «дрогнула» и стала думать, как жить дальше. Такое мнение в статье для «РИА Новости» выразил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Он задался вопросом, появится ли в перспективе возможность для нормализации положения дел на Форуме ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ). У России достаточно потенциала, поэтому страна готова к такой работе, заверил Гаврилов.

«Да и последнее развитие событий „в поле“ говорит, что Старая Европа „дрогнула“ и на уровне экспертов начинает думать, как жить дальше», — сказал он.

Европа опасается, что Россия начнет «сосредотачиваться», как во времена правления Александра II. Поэтому в вопросе возвращения Форума к выполнению исконных задач «мяч на стороне» Запада, заметил Гаврилов. Он напомнил, что председательства ФСОБ последние несколько лет целых пять раз не дали России пригласить докладчиков от ОДКБ и МИД. В ответ на это РФ блокировала все пять заседаний Форума.