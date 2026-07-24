Россельхознадзор запретил ввоз молочной продукции из соседней страны

Россельхознадзор запретил ввоз молочных продуктов из Армении с 27 июля

Россельхознадзор с 27 июля вводит ограничения на ввоз молочной продукции из Армении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Инспекторы с 14 по 21 июля проверили молочную продукцию и приняли необходимые меры по реализации небезопасной молочной продукции и заноса особо опасных инфекций на территорию страны.

«В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельскохозяйственных производителей, в том числе из-за реформы правительства 2019 года», — заявили в пресс-службе.

Россельхознадзор запросил у надзорного органа в Армении приостановку ветеринарной сертификации молочной продукции поставок в Россию. Ограничение вступит в силу с 27 июля.

«До настоящего времени в Армении не налажена система, позволяющая подтвердить безопасность используемого молока или другого молочного сырья», — заключили в ведомстве.

Ранее армянские рыбоводы вышли на массовый протест после запрета экспорта в Россию.