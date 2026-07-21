Армянские рыбоводы вышли на протест после запрета экспорта в Россию

Владельцы рыбных хозяйств Армении провели акцию протеста у здания правительства. Об этом сообщил Sputnik Армения .

Власти страны заявили, что европейский рынок открыт для поставок рыбы из Армении. Однако рыбоводы с ними не согласны.

Еще в 2025 году некоторые производители пытались начать работать с Евросоюзом, но их усилия были тщетны, отметил глава Рыбоводческого союза Гор Григорян. Решение торговать с Россией армянские экспортеры принимали на основе тщательного анализа.

Другой участник акции добавил, что качество рыбной продукции вполне достаточное для поставок в ЕС, но технически сейчас его осуществить затруднительно.

«Мы жизнь вложили в этот бизнес, а сейчас можем его потерять из-за необоснованных обещаний», — сказал он.

В мае и июне Россельхознадзор запретил поставку рыбной продукции из Армении. Министр экономики республики Геворг Папоян 16 июля заявил, что европейский рынок открыт для армянской рыбы.