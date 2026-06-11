Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении

Россельхознадзор запретил с 12 июня ввоз в страну всех подкарантинных продуктов из Армении. Об этом сообщил ТАСС .

Кроме того, будет ограничен транзит этих товаров через российскую территорию в страны — члены ЕАЭС. В Россельхознадзоре подчеркнули, что для отмены этих мер необходимо внедрить алгоритм обеспечения безопасности отслеживания товаров.

В июне выявили три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и томатов. Это свидетельствует, что санитарная инспекция плохо справляется со своей работой.

Со 2 июня Россельхознадзор запретил импортировать армянские фрукты: вишню, черешню, абрикосы, сливы, персики, нектарины и виноград. До этого ограничили ввоз плодоовощной продукции.