Роспотребнадзор усилил санитарный контроль на границе из-за рисков Эболы
На российских границах усилили санитарный контроль на фоне опасности распространения лихорадки Эбола. Об этом РИА «Новости» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, сотрудники пограничной службы очень тщательно контролируют и передают информацию о людях, которые прибывают на российскую территорию даже транзитом из стран, где существует риск инфицирования.
«Вся эта система работает для того, чтобы у нас не было никаких рисков», — подчеркнула Попова.
Она добавила, что при выявлении у пассажира повышенной температуры или других симптомов его госпитализируют.
Ранее стало известно, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус назвал текущую эпидемию Эболы самой быстроразвивающейся в истории.