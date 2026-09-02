Глава ВОЗ назвал текущую эпидемию Эболы самой быстроразвивающейся в истории

Эпидемия лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго — самая быстроразвивающаяся в истории, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Об этом сообщила пресс-служба ВОЗ.

Гебрейесус отметил, инфекция распространяется в том числе из-за отсутствия условий для безопасных похорон. Из-за этого большинство смертей происходит в одних и тех же общинах.

Огромная территория, по которой распространилась эпидемия, и нехватка оперативных данных у медиков также мешают взять ситуацию под контроль.

«Есть цепочки передачи, о которых мы не знаем. Пока это не изменится, эпидемия будет продолжаться», — добавил он.

Ранее Национальный институт общественного здравоохранения ДР Конго сообщил, что в стране от Эболы умерли более 2,5 тысячи человек. Общее число заболевших превысило пять тысяч.