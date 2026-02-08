Роспотребнадзор призвал туристов соблюдать меры профилактики из-за вируса Нипах

В СМИ появились сообщения о смерти женщины от вируса Нипах в Бангладеш. В России случаев заболевания этим вирусом пока не зафиксировано. Тем не менее в Роспотребнадзоре туристам рекомендовали соблюдать меры предосторожности при поездках в регионы, где вирус распространен.

«Чтобы снизить риск заражения вирусом Нипах при посещении эндемичных стран: узнайте эпидемиологическую обстановку в регионе перед поездкой. Избегайте контакта с летучими мышами и их пометом», — подчеркнули в пресс-службе.

Лучше избегать употребления сырых или непастеризованных продуктов, особенно неочищенных фруктов и свежевыжатых соков.

Если поднялась температура, начался кашель, головная боль, мышечные спазмы или появились неврологические симптомы, туристам надо обратитесь к врачу.

Всего в Индии выявили минимум пять случаев заражения вирусом Нипах.