Минимум три ракеты попали в авиабазу Аль-Удейд в Катаре

КСИР заявил о прямом попадании минимум 3 ракет в авиабазу Аль-Удейд в Катаре

В американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре попало минимум три ракеты. Об этом заявили в Корпусе стражей исламской революции.

В КСИР подчеркнули, что над базой США поднялись огонь и дым. В Минобороны Катара заявили об успешном отражении атаки, добавив, что погибших и пострадавших нет.

Агентство Mehr со ссылкой на Совет нацбезопасности Ирана заявило, что число ракет, которые выпустили по американской базе в Катаре, равно числу бомб, задействованных Соединенными Штатами во время атаки на Исламскую Республику.

По информации CNN, всего иранские военные применили 11 ракет.

Над Дохой раздались взрывы. Средства ПВО активизировали и на авиабазе Айн-аль-Асад в Ираке.