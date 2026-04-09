Росатом проведет очередную эвакуацию сотрудников с АЭС «Бушер»

Несмотря на временное перемирие между Ираном и США, Росатом проведет очередную волну эвакуации сотрудников с АЭС «Бушер». Об этом «Вестям» сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

По его словам, безопасность специалистов стоит во главе угла.

«Приоритет — жизнь и здоровье людей. У нас намечена очередная волна эвакуации», — заявил Лихачев.

При этом глава госкорпорации признал, что перемирие на Ближнем Востоке вызывает облегчение относительно ситуации на иранской атомной электростанции. Также есть добровольцы, которые готовы продолжить работать на «Бушере», несмотря на риски.

«„Бушер“ остается нашим технологическим приоритетом», — подчеркнул он.

Лихачев отметил, что российские работники вернутся на АЭС «Бушер», когда обстановка в Иране перейдет в мирное русло.

«При сигналах о переходе к мирному процессу, восстановлении безопасной работы как на действующем блоке и на стройке, мы людей вернем», — добавил Лихачев.

Глава госкорпорации добавил, что Росатом уже эвакуировал 500 человек с «Бушера», на объекте осталось 128 сотрудников.

Ранее, 7 апреля, эвакуированные российские сотрудники атомной электростанции «Бушер» вылетели спецрейсом в Москву из Еревана в составе 175 человек. В МИД России поблагодарили армянских коллег за содействие.