«Росатом» анонсировал визит главы МАГАТЭ Гросси в Россию

Госкорпорация «Росатом» ожидает, что в конце сентября текущего года Россию посетит гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом рассказал глава компании Алексей Лихачев, сообщил «Интерфакс».
«Мы ожидаем его в сентябре», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Визит Гросси может состояться в рамках запланированного атомного саммита. На него гендиректора МАГАТЭ пригласили представители «Росатома».
Ранее стало известно, что Лихачев обвинил МАГАТЭ в двойной морали. По его словам, речь идет не о Гросси, а о членах управляющего совета, в котором контрольный пакет практически полностью принадлежит коллективному Западу.
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