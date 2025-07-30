«Росатом» анонсировал визит главы МАГАТЭ Гросси в Россию

Госкорпорация «Росатом» ожидает, что в конце сентября текущего года Россию посетит гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Об этом рассказал глава компании Алексей Лихачев, сообщил «Интерфакс» .

«Мы ожидаем его в сентябре», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Визит Гросси может состояться в рамках запланированного атомного саммита. На него гендиректора МАГАТЭ пригласили представители «Росатома».

Ранее стало известно, что Лихачев обвинил МАГАТЭ в двойной морали. По его словам, речь идет не о Гросси, а о членах управляющего совета, в котором контрольный пакет практически полностью принадлежит коллективному Западу.