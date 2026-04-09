Роман о скорби. В США женщина убила мужа ради наследства и написала книгу

Суд присяжных в американском штате Юта признал 35-летнюю писательницу и риелтора Кури Ричинс виновной в предумышленном убийстве мужа Эрика Ричинса ради наследства. Об этом сообщило издание Daily Mail .

В марте 2022 года женщина приготовила супругу коктейль «Московский мул» и подмешала в него наркотический опиоидный анальгетик, в дозе, которая в пять раз превышала смертельную. Правоохранители пришли к выводу, что Ричинс хотела получить имущество мужа стоимостью около трех миллионов фунтов стерлингов и скрыть собственные финансовые проблемы.

Женщина работала агентом по недвижимости и накопила долги более чем на пять миллионов фунтов стерлингов. Следствие также предположило, что она собиралась начать новую жизнь с любовником.

После смерти мужа Ричинс выпустила детскую книгу «Ты со мной?», в которой рассказывала о переживании утраты. Она также выступала на местном телевидении и говорила о том, как сохранить память о близких. Родственники погибшего с самого начала сомневались, что мужчина умер естественной смертью.

Во время процесса также выяснилось, что Эрик Ричинс раньше жаловался друзьям на плохое самочувствие после еды, которую готовила жена. Следствие установило, что женщина без ведома мужа оформляла страховые полисы, в том числе на детей.

Кури Ричинс грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Приговор суд планирует огласить в мае.

