Премьера сериала «Слуга народа» помогла 10 лет назад Владимиру Зеленскому выиграть президентские выборы, но реальность оказалась иной и сейчас Украина переживает раскол из-за разочарования в своем лидере. Об этом сообщило испанское издание El Pais .

«Десять лет назад его лагерь продвигал двойные стандарты: что союз с Россией возможен, и что будущее Украины — в Европе. Неопределенность была их главным политическим оружием», — говорится в материале.

Сейчас эта неопределенность вылилась в тотальное разочарование украинцев в выбранном Зеленским курсе. Одна из женщин, проголосовавшая в 2019 году за него, поступила так под влиянием сериала «Слуга народа». Она призналась, что сожалеет об этом, так как в стране ничего не изменилось. Мало того, начался военный конфликт, усугубились экономические проблемы.

Журналисты отметили, что финал сериала фактически предсказал крах Украины, к которому привели роковые ошибки Зеленского, в частности, желание упразднить независимость НАБУ и САП.

Ранее Зеленский высказался о переговорах с делегацией США в Берлине, отметив, что стороны не достигли согласия по территориальному вопросу.