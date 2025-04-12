«Рок-звезда дипломатии». Выступление Лаврова вызвало ажиотаж на форуме в Турции

Желающие послушать выступление российского дипломата собрались в зале за полчаса до начала пресс-конференции, но не все смогли в него попасть. В помещении не осталось свободных мест и стульев, охрана закрыла двери и перестала пускать туда публику и журналистов.

Модератор встречи во время приветствия Лаврова назвал его «рок-звездой дипломатии». Сессия главы российского МИД на форуме стала второй по популярности после выступления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Я думаю, что если есть главы государств, которые являются настоящими рок-звездами, то ничего нет плохого в том, чтобы дипломаты были теми, кто они есть», — сказал Лавров.

Министр прилетел в Турцию 11 апреля. Он встретился с турецким коллегой Хаканом Фиданом, а также главами МИД Венесуэлы и Судана Иваном Хилем Пинто и Али Юсефом Шарифом.

Участники форума обсудили украинский конфликт, проблематику Северной Африки и Ближнего Востока.

Лавров в ходе своего выступления заявил, что евроатлантическое сообщество сконцентрировало все усилия на подготовке к «новой войне». И возглавили этот процесс Германия, Франция и Великобритания.