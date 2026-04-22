Евросоюз из-за конфликта на Украине роет себе могилу, разрушая собственную экономику ради поддержки киевского режима любой ценой. Об этом РИА «Новости» заявил евродепутат Тьерри Мариани.

«Что сегодня единственное дело Европейского союза — продолжать войну до конца, и любой ценой. Мы разрушаем Европу, мы разрушаем экономику. Я говорю: элитам ЕС все равно. Думаю, что ЕС копает себе могилу», — сказал он.

По мнению Мариани, когда в Евросоюзе поймут стоимость украинского конфликта, это станет началом конца для объединения.

Ранее 22 апреля стало известно, что послы ЕС согласовали кредит на 90 миллиардов евро для Украины, а также уже 20-й по счету пакет санкционных ограничений против России. В список рестрикций войдут ограничения против российских газа и нефти, портов Туапсе и Мурманска, 56 компаний, 120 физических лиц и многое другое.