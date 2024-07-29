Рогозин призвал скорее освободить бойцов ЧВК «Вагнер» из плена туарегов в Мали

Сенатор от Запорожской области, экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин призвал сделать все необходимое для возвращения в Россию живых бойцов ЧВК «Вагнер», а также тел погибших россиян из Мали. Об этом он написал в своем Telegram-канале .

«Надо сделать все возможное, чтоб вызволить наших живых парней из плена у этих басмачей и забрать тела погибших героев-вагнеровцев. Всех парней с честью похоронить. Живых — вернуть на Родину и принять как героев», — заявил Рогозин.

Ранее политэксперт и социолог Александр Прокофьев назвал большой трагедией для России гибель «вагнеровцев» в Мали. По его словам, западные спецслужбы сделают все, в том числе задействовав террористические организации, чтобы нанести ущерб нашей стране.

До этого представитель украинского ГУР Андрей Юсов заявил, что якобы гибель российским бойцам обеспечили именно они, передав туарегам всю необходимую информацию для проведения ими «успешной военной операции».