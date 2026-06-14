Рогозин предложил минировать танкеры, чтобы их не захватывали военные ЕС

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин предложил минировать танкеры с российской нефтью, чтобы предотвратить их захват европейскими военными. Об этом он написал в своем телеграм-канале .

Сенатор прокомментировал заявление премьер-министра Великобритании Кира Стармера о перехвате камерунского судна Smyrtos, предположительно перевозившего российскую нефть, в проливе Ла-Манш.

Рогозин напомнил, что подобная практика не нова — в XVI–XVIII веках Англия пользовалась услугами пиратов для ослабления своих противников.

Он предложил минировать танкеры, которые использует Россия и взрывать их при отклонении от маршрута или в случае принудительного захода в чужие порты.

«Пару раз бахнет у них под носом с разливом нефти и соответствующими экологическими последствиями, сразу одумаются», — предположил Рогозин.

Ранее спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев заявил, что эту акцию британские власти предприняли, чтобы отвлечь общество от проблем с мигрантами.