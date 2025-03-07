Новый логотип европейского перевооружения, представленный Европейской комиссией, вызывает ассоциации с анусом. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Самая распространенная трактовка этого логотипа — руки, раздвигающие анус», — написал он.

Как утверждает Рогов, на логотипе должна была быть изображена другая часть тела, поскольку Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, ранее работала врачом-ассистентом в гинекологической клинике при Ганноверском медицинском институте.

«Учитывая основную профессию Урсулы фон дер Ляйен, должна была быть другая часть тела», — добавил он.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила с предложением использовать статью НАТО о коллективной обороне в отношении Украины, не включая ее в состав альянса. Она отметила, что достижение справедливого мира потребует ясных гарантий безопасности, которые может предоставить Североатлантический альянс.