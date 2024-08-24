Родственники рассказали о шестидневных поисках пропавшей в Турции россиянки

РИА «Новости»: пропавшую в Турции шесть дней назад россиянку до сих пор не нашли

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Россиянка Наталья Сомова пропала в пригороде Мармариса и уже в течение шести дней не выходит на связь. Женщина вышла погулять по популярному туристическому маршруту и не вернулась в отель, сообщило РИА «Новости».

Она купила девятидневную путевку и заехала в турецкий отель. Через какое-то время 48-летняя туристка перестала выходить на связь, и ее родственники обратились в российское Генконсульство. Спасатели продолжают поиски исчезнувшей путешественницы.

Родственники предполагают, что россиянка пропала после пешей прогулку по Карийской тропе в горах между поселками Ичмелер и Турунч.

«По больницам и моргам проверили — нет. Кажется, надо искать на тропе», — подчеркнули близкие туристки.

Для ее поиска полиция использует подготовленных собак и дроны, но никаких следов пропавшей пока не обнаружили.

«Приехали на место, тут действительно много служб, скорая. В горах видно свет от фонарей, ищут», — отметила туристка Анна.

Семья пропавшей путешественницы искала зацепки на ее странице в соцсетях, но обнаружила ничего, что бы помогло поискам.

Россиянка приехала в Мармарис 11 августа и уже 19 августа планировала вернуться в Москву. По данным Telegram-канала Shot, она работала заместителем директора школы для реабилитации детей с инвалидностью.

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