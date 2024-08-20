Россиянка отправилась на прогулку в Турции и пропала

В Турции во время прогулки пропала заместитель директора московской школы для реабилитации детей с инвалидностью Наталья Сомова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, 48-летняя женщина отправилась на прогулку в горы и исчезла, ее ищут уже четыре дня. Вернуться домой россиянка должна была 19 августа.

Туристку в последний раз видели утром 17 августа в отеле Marmaris Park Hotel, откуда она отправилась на прогулку по Карийской тропе. Сотрудники экстренных служб Мармариса активно занимаются поисками, в том числе с использованием собак.

Ранее в начале года в Турции пропала 40-летняя путешественница из России. По словам сотрудников отеля, где жила женщина, она отправилась в горы 4 января, но назад не вернулась. Позже туристку нашли мертвой. Тело обнаружили 12 января. По данным СМИ, подозреваемым в убийстве девушки стал местный гид.