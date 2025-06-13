Родственники единственного выжившего в авиакатастрофе Boeing 787 не могут добраться до него из Британии

Родственники единственного выжившего в авиакатастрофе Boeing 787 Dreamliner в Индии не могут добраться до него из Британии. Об этом телеканалу RT рассказал брат Вишваса Кумара.

Двоюродный брат поделился, что обращался к правительству и руководству авиакомпании, но помощи так и не получил. Вчера было забронировано 14 билетов до Индии, но авиакомпания Air India отменила рейс.

Мужчина отметил, что семья сейчас в шоке и хочет навестить Вишаса в больнице.

Вишас Кумар оказался единственным выжившим пассажиром Dreamliner, разбившегося при взлете в индийском городе Ахмедабад. Мужчина рассказал, что все случилось на его глазах меньше чем через минуту после взлета. Пассажир долго не мог поверить, что остался жив, он был в шоке, очевидцы проводили его до скорой. Всего в авиакатастрофе погибли более 240 человек.