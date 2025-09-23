Родные актера Майкла Хеслина подали в суд на ресторан в Лас-Вегасе

Родственники актера Майкла Хеслина, умершего в ресторане в Лас-Вегасе 2 июля прошлого года во время празднования дня рождения, хотят подать в суд на заведение. Об этом сообщила газета The New York Post .

По их мнению, персонал не только ничего не сделал, чтобы спасти актера, но и угрожал тем, кто пытался оказать помощь. Они утверждают, что в заведении был дефибриллятор, но его отказались применить. Родственники требуют от ресторана 30 тысяч долларов.

Причину смерти Хеслина в документах не указали.

Ранее в 73 года умер канадский актер Грэм Грин, сыгравший в оскароносном фильме «Танцующий с волками», а также «Зеленой миле» и «Сумерках».