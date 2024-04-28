Родиной не торгуем. Захарова ответила на предложение обменять земли на активы | 360°

Важное 28 апреля 2024, 13:02 Родиной не торгуем. Захарова ответила на предложение обменять земли на активы Захарова о предложении обменять новые земли РФ на активы: Родиной не торгуем РИА «Новости»

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Россия не рассматривает вероятность обмена освобожденных территорий на заблокированные Западом активы. Об этом в Telegram-канале сообщила представитель МИД Мария Захарова.

Таким образом она ответила на публикацию The Wall Street Journal, авторы которой привели точку зрения властей Германии о необходимости оставить в неприкосновенности активы России, чтобы побудить ее уступить часть занятой ею украинской территории ради финансовых средств.

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«Не знаю, кто там что утверждает, но на территории активы не меняются. Родиной не торгуем. А российские активы должны остаться неприкосновенными, иначе на западное воровство последует жесткий ответ. Многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все», — написала Захарова.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал навести порядок на новых территориях страны. По его словам, с 2014 года жители Новороссии и Донбасса прошли тяжелейшие испытания.