Робот в Южной Корее впервые свел счеты с жизнью

Daily Mail: робот из Южной Кореи впервые покончил с собой

Фото: Freepik

Южнокорейский робот впервые в истории свел счеты с жизнью. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Робот-госслужащий, работавший в городском совете Гуми, был найден без признаков жизни. <…> Местные жители теперь оплакивают первое в стране самоубийство робота», — рассказали в издании.

Перед смертью робота очевидцы увидели, что машина беспокойно кружилась на одном месте. Одна из вероятных причин такого сбоя — слишком большая нагрузка на машину.

Как рассказали чиновники — коллеги робота, при жизни машина занималась доставкой документов и передвижением по городу. Робот усердно работал, сотрудники считали его частью мэрии.

Ранее школьники создали робота-кондитера в Центре молодежного инновационного творчества в Одинцове. Машина умеет складывать шоколадные коржи и смазывать их кремом.

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