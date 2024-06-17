Школьники разработали робота-кондитера в ЦМИТ в Одинцове

Робота-кондитера создали в Центре молодежного инновационного творчества в Одинцове. Железный мастер складывает шоколадные коржи и смазываете их ягодным кремом. О центре и его разработках рассказал Юлии Минаковской в «Интервью 360» директор ЦМИТ «Роболатория» в Одинцове Дмитрий Мартынов.

«Все проекты, которые с нами связаны или которые у нас разрабатывают школьники, они разрабатывают сами. Мы их поддерживаем, помогаем идеями, советами, скажем так, изготовлением каких-то деталей на нашем оборудовании в Центре молодежного инновационного творчества», — поделился Мартынов.

Центры молодежного инновационного творчества создают на базе предприятий, которые хотят заниматься обучением и поддержкой юных талантов. Педагоги ЦМИТ оказывают всестороннюю поддержку школьникам. Они помогают найти идею, разработать проект, изготовить детали и многое другое. Поддержку подобным центрам оказывает и правительство Московской области.

«Конкретно нас правительство Московской области поддержало порядка пяти или шести лет назад. Мы получили субсидию на открытие Центра молодежного инновационного творчества с 3D-принтерами, лазерными резчиками, фрезерными станками, на которых мы можем обучать детей, молодых специалистов, изготавливать детали для наших собственных разработок», — отметил директор ЦМИТ в Одинцове.

Основное направление центра — робототехника. Учащиеся ЦМИТ тренируются собирать и разбирать роботов каждый день. Если говорить о проектах, как, например, о роботе-кондитере, то их разработали в центре около 100 штук.

По словам Мартынова, ребята делают роботов, которые имеют какую-то практическую значимость. Например, классический проект для ребенка начальной школы — кормушка для домашнего питомца.

Что касается робота-кондитера, то он работает следующим образом: в специальные накопители закладывают готовые коржи, после чего робот смазывает его кремом. Крем может быть абсолютно любой. Также на финальном этапе сборки торта либо пищевым маркером, либо кремом можно нарисовать какое-нибудь изображение.

«Но есть роботы и программные. Например, в этом году мы поддержали проект, помогали с выбором идеи, который помогает автоматизировать оплату счетов в коммерческих организациях», — уточнил спикер.

Счета на те или иные продукты и услуги, как правило, выставляют вручную. В ЦМИТ разработали умного помощника, который позволяет автоматизировать эту работу. Так, сотрудник, которому нужно что-то оплатить, загружает в специального Telegram-бота счет на оплату, после чего нейронные сети заводят платежку в банке. Этот проект уже успешно используется в нескольких организациях.

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