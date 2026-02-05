«Робин Гуды» обокрали в Монреале супермаркет и раздали еду нуждающимся

В Монреале активисты в костюмах Робин Гуда вынесли из супермаркета продукты и другие товары, не заплатив за них, и раздали все нуждающимся. Как сообщил CNN , акция стала протестом против резкого роста цен на продукты в Канаде.

Та же группа — Robins des Ruelles — провернула похожую акцию, переодевшись в Санта-Клауса и эльфов: продукты из магазина разложили в подарочные пакеты под рождественской елкой. Активисты заявили, что многие люди работают ради возможности купить еду, а если даже двух работ не хватает, то система не оставляет выбора.

В 2025 году цены на продукты в Канаде выросли на 5% — более чем вдвое выше общей инфляции. Полиция начала расследование: помимо кражи продуктов, активисты разрисовывали витрины и камеры наблюдения. Ущерб оценили в несколько тысяч долларов, задержанных пока нет.

В Великобритании история с «Робин Гудом» закончилась куда строже. Там двух мужчин приговорили к тюрьме за спил знаменитого платана — «дерева Робин Гуда» — в Нортамберлендском национальном парке.