Украинский конфликт привел Европу в самое страшное время после окончания Второй мировой войны. С таким заявлением в интервью Bild выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Он подчеркнул, что сейчас входящим в альянс странам Европы необходимо сделать все, чтобы увеличить оборонный бюджет для собственной защиты, а также предоставить деньги для Украины.

«Если Россия получит там полный контроль, то это станет колоссальным ударом и угрозой для НАТО», — пояснил Рютте.

Генеральный секретарь альянса отметил, что внимательно следит за усилиями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

«Он единственный, кто смог усадить [президента России Владимира] Путина за стол переговоров, и единственный, кто в итоге может заставить его заключить мир», — добавил Рютте.

По его словам, страны альянса должны сделать все, чтобы после прекращения боевых действий Украина получила необходимые меры защиты. Он подтвердил, что некоторые европейские государства готовы направить туда свои войска, но окончательно этот вопрос так и не решен.

«Чтобы ни происходило в России, мы не должны быть наивными. Мы видим связку между Россией и Китаем, который смотрит на Тайвань. Я убежден: если Китай там применит военную силу, он подтолкнет Россию к тому, чтобы отвлечь нас здесь, в Европе», — подытожил Рютте.

Президент России Владимир Путин в выступлении на программе «Итоги года» рассказал, что всегда считал Марка Рютте умным и системным человеком, когда он занимал пост премьер-министра Нидерландов. Глава государства добавил, что после перехода в НАТО бывший чиновник стал нести абсолютную чушь. Особенно Путина возмутили прогнозы Рютте о военном столкновении альянса и России.