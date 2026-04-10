Рютте столкнулся с оскорблениями Трампа на встрече в Белом доме

Politico: встреча Трампа и Рютте в Белом доме прошла на фоне оскорблений

Встреча президента США Дональда Трампа с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме прошла в крайне жесткой атмосфере. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источник.

Встреча Трампа и Рютте состоялась вечером в среду. После нее президент США заявил, что НАТО снова не пришло бы на помощь Вашингтону, если бы это понадобилось. Рютте, в свою очередь, сказал, что почувствовал разочарование Трампа в отношении альянса.

«Разговор был сплошным потоком оскорблений. <…> [Трамп] по-видимому, угрожал сделать практически все что угодно», — сказал один из европейских чиновников.

Трамп использовал встречу, чтобы выплеснуть раздражение из-за отказа Европы участвовать в войне с Ираном. Чиновник пожаловался, что все пошло наперекосяк.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все необходимое, чтобы избежать выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса. Он также добавил, что обсуждал с главой США будущее альянса.