Мерц пообещал сделать все, чтобы не допустить выход США из НАТО

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал сделать все необходимое, чтобы избежать выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса. Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал Phoenix .

«Я твердо намерен сделать все, чтобы сохранить защиту НАТО для Европы, включая США. В любом случае сегодня этот альянс ничем не заменить», — сказал он.

По словам Мерца, он заинтересован в сохранении и развитии блока вместо с американским лидером Дональдом Трампом. Канцлер также добавил, что накануне обсуждал с главой США будущее альянса.

Ранее Трамп выступил с критикой в адрес альянса. Он заявил, что НАТО понимает только давление. Лидер Соединенных Штатов недоволен, что союз отказался помочь ему в кризисе на Ближнем Востоке.