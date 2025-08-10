Рютте призвал Украину признать де-факто территории под контролем России

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в переговорах по Украине нужно признать текущий контроль территорий Россией, не закрепляя это юридически. Об этом он заявил он в интервью телеканалу ABC News .

«И, очевидно, эти два важных вопроса должны быть вынесены на обсуждение. Один из них касается территории, и мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», — сказал он.

Вопрос будет в том, как действовать дальше после прекращения огня и что это значит для гарантий безопасности Украины, добавил он. В то же время генсек НАТО подчеркнул, что Украина не должна юридически признавать потерю своих территорий.

Президент США Дональд Трамп анонсировал встречу с российским лидером Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. По его словам, лидеры обсудят пути достижения долгосрочного мира в Украине. Ушаков отметил, что после встречи на Аляске ожидается новая встреча на российской территории.

Ранее Марк Рютте заявил, что Европа найдет деньги на финансирование американского оружия, предназначенного для Украины. Генсек заявил, что новые санкции США против России затронут Индию, Китай и Бразилию. По его словам, лидеры этих стран должны уговорить Владимира Путина начать переговоры как можно скорее.